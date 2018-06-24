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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев просит белорусских болельщиков поддержать сборную России по футболу
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На чемпионате мира по футболу идёт важный матч между командами России и Уругвая.
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев просит поддержки у белорусских болельщиков!
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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев просит белорусских болельщиков поддержать сборную России по футболу
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев просит поддержки для российский футболистов у белорусских болельщиков!
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