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Минчане потоптали стихийный мемориал в память XXXTentacion, который поклонники создали на Немиге

25.06.2018 17:30 — Разное | Tut.by  
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В субботу во многих городах России прошли поминальные мероприятия в честь убитого рэпера XXXTentacion. Такая акция прошла и на Немиге в Минске. Однако не все присутствующие были настроены доброжелательно. В Сети появилось видео, как двое подростков, пробираясь через толпу фанатов, подходят к стихийному мемориалу и топчут фотографии, свечи, цветы.


Фото: читатели TUT.BY

Видео, которое появилось в соцсетях, снято от лица одного из молодых людей, который решил «сорвать» акцию. Он и еще один подросток пробрались к мемориалу через толпу. На видео слышно, как молодой человек просит разрешения пройти. «Можно?» — спрашивает он у тех, кто стоит поближе. После этого он демонстративно топчет цветы и свечи, мягкие игрушки, которые до этого на Немиге установили поклонники рэпера.

«Что вы творите?», «Вы что делаете?», «Вы [сумасшедшие]?» — слышны выкрики очевидцев.

На акцию пришло около сотни подростков.

Как сообщили читатели TUT.BY, через два часа после начала мероприятия у фонтана на Немиге остались лишь едва заметные следы прошедшей акции — воск от свечей.

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***

23 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где появится возможность получить бесплатно 20 билетов на фестиваль белоруской рок-музыки «Наш дзень!». 30 июня на территории музея народной архитектуры и быта под Минском выступят Volski, Dzieciuki, Akute, B: N, «Дай дарогу!», Nizkiz, «Крама», The Superbullz, Мутнаевока, Змитер Войтюшкевич и другие.

Розыгрыш продлится до 29 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Видео, которое появилось в соцсетях, снято от лица одного из молодых людей, который решил "сорвать" акцию. Парень подошел к стихийному мемориалу и стал топтать...
 
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