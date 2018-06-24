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Минчане потоптали стихийный мемориал в память XXXTentacion, который поклонники создали на Немиге
В субботу во многих городах России прошли поминальные мероприятия в честь
Видео, которое появилось в соцсетях, снято от лица одного из молодых людей, который решил «сорвать» акцию. Он и еще один подросток пробрались к мемориалу через толпу. На видео слышно, как молодой человек просит разрешения пройти. «Можно?» — спрашивает он у тех, кто стоит поближе. После этого он демонстративно топчет цветы и свечи, мягкие игрушки, которые до этого на Немиге установили поклонники рэпера.
«Что вы творите?», «Вы что делаете?», «Вы [сумасшедшие]?» — слышны выкрики очевидцев.
На акцию пришло около сотни подростков.
Как сообщили читатели TUT.BY, через два часа после начала мероприятия у фонтана на Немиге остались лишь едва заметные следы прошедшей акции — воск от свечей.
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Видео, которое появилось в соцсетях, снято от лица одного из молодых людей, который решил "сорвать" акцию. Парень подошел к стихийному мемориалу и стал топтать...
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