Минчане потоптали стихийный мемориал в память XXXTentacion, который поклонники создали на Немиге

В субботу во многих городах России прошли поминальные мероприятия в честь убитого рэпера XXXTentacion. Такая акция прошла и на Немиге в Минске. Однако не все присутствующие были настроены доброжелательно. В Сети появилось видео, как двое подростков, пробираясь через толпу фанатов, подходят к стихийному мемориалу и топчут фотографии, свечи, цветы.



Фото: читатели TUT.BY

Видео, которое появилось в соцсетях, снято от лица одного из молодых людей, который решил «сорвать» акцию. Он и еще один подросток пробрались к мемориалу через толпу. На видео слышно, как молодой человек просит разрешения пройти. «Можно?» — спрашивает он у тех, кто стоит поближе. После этого он демонстративно топчет цветы и свечи, мягкие игрушки, которые до этого на Немиге установили поклонники рэпера.

«Что вы творите?», «Вы что делаете?», «Вы [сумасшедшие]?» — слышны выкрики очевидцев.

На акцию пришло около сотни подростков.

Как сообщили читатели TUT.BY, через два часа после начала мероприятия у фонтана на Немиге остались лишь едва заметные следы прошедшей акции — воск от свечей.

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