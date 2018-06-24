Потускневшие дагерротипы получилось восстановить при помощи технологии «сканирования» ртути, созданной канадскими учеными. Возможно, в будущем они смогут проявить еще больше «призрачных» изображений, стертых временем. Научная работа об этом опубликована в журнале Scientific Reports , кратко о разработке сообщает сайт Университета Западного Онтарио.



Фотоаппарат для дагерротипии. Изображение: Liudmila & Nelson / wikipedia.org

Дагерротипия появилась в 1839 году. Это самый ранний фотографический процесс, основанный на светочувствительности йодистого серебра. На один кадр уходило две-три минуты, все это время моделям нужно были сидеть неподвижно. После пластинку проявляли при помощи паров нагретой ртути. В результате взаимодействия ртути с серебром в экспонированных местах на поверхности пластинки образовывалась амальгама, которая рассеивала отраженный от нее свет.

Группа ученых из Университета Западного Онтарио обнаружила, что даже на потускневших дагерротипах частицы ртути остаются нетронутыми. «Обнаружив ртуть, мы можем восстановить изображение очень подробно», — рассказал Цун-Конг Шам, один из авторов работы.

В Национальной галерее Канады хранилось два старинных дагерротипа. Это пластинки шириной около 7,5 см, предположительно сделанные в 1850 году. Никто не знал, что на них изображено: за годы хранения они потускнели и получили множество повреждений.

Ученые смогли определить нахождение ртути на пластинках при помощи явления микрорентгеновской флуоресценции. Пластинки «просканировали» рентгеновским лучом диаметром около 10 микрон (это примерно в семь раз тоньше человеческого волоса). Сканирование каждого дагерротипа заняло около восьми часов.



Мужской портрет. Слева — оригинальный дагерротип, справа — результат сканирования. Изображение: Madalena S. Kozachuk et al. / Scientific Reports



Женский портрет. Слева — оригинал, справа — результат сканирования. Изображение: Madalena S. Kozachuk et al. / Scientific Reports

В итоге выяснилось, что на дагерротипах изображены мужчина и женщина. Опознать их не удалось, не осталось даже сведений о том, где были сделаны их снимки. Возможно, это были дагерротипы из США, а может — из Европы.

«Это немного жутковато, потому что они анонимны, и в то же время поразительно», — отметила Мадалена Козачук из Университета Западного Онтарио, ведущий автор исследований. Ученые надеются, что в будущем технологию получится применить для восстановления других исторических ценностей.