Водитель въехавшей на МКАД в МАЗ дорожников Mazda был очень пьян - 3,55 промилле

Водитель легковушки, который ночью 25 июня на МКАД врезался в МАЗ дорожной службы, был пьян. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Напомним, авария произошла около 02.00 на 29-м километре внешнего кольца МКАД: 37-летний водитель Mazda 626 совершил наезд на стоящий во второй полосе МАЗ дорожников.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки оказались заблокированы в салоне. Из искореженного автомобиля их доставали спасатели. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.













Позже выяснилось, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — 3,55 промилле. Следов тормозного пути на дороге не было.