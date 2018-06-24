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Водитель въехавшей на МКАД в МАЗ дорожников Mazda был очень пьян - 3,55 промилле

25.06.2018 17:37 — Разное | Tut.by  
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Водитель легковушки, который ночью 25 июня на МКАД врезался в МАЗ дорожной службы, был пьян. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Напомним, авария произошла около 02.00 на 29-м километре внешнего кольца МКАД: 37-летний водитель Mazda 626 совершил наезд на стоящий во второй полосе МАЗ дорожников.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки оказались заблокированы в салоне. Из искореженного автомобиля их доставали спасатели. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.






Позже выяснилось, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — 3,55 промилле. Следов тормозного пути на дороге не было.

 
 
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