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Водитель въехавшей на МКАД в МАЗ дорожников Mazda был очень пьян - 3,55 промилле
Водитель легковушки, который ночью 25 июня на МКАД врезался в МАЗ дорожной службы, был пьян. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Напомним,
В результате ДТП водитель и пассажир легковушки оказались заблокированы в салоне. Из искореженного автомобиля их доставали спасатели. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
Позже выяснилось, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — 3,55 промилле. Следов тормозного пути на дороге не было.
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Следов тормозного пути на дороге не было.
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