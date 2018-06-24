Средняя зарплата в Беларуси в мае составила 943,9 рубля

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Беларуси в мае составила 943,9 рубля, сообщает Национальный статистический комитет.

Самые высокие зарплаты в Беларуси традиционно – в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания – свыше 3700 рублей.

Больше 3000 руб. в месяц зарабатывают специалисты, занятые в деятельности воздушного транспорта, свыше 2000 руб. – в области вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования, в сфере информации и связи.

Номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси: