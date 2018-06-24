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Средняя зарплата в Беларуси в мае составила 943,9 рубля

25.06.2018 17:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Средняя зарплата в Беларуси в мае составила 943,9 рубля
БЕЛТА

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Беларуси в мае составила 943,9 рубля, сообщает Национальный статистический комитет. 

Средняя зарплата в Беларуси в мае составила 943,9 рубля Где взять деньги, если работодатель не повышает зарплату? Пять способов

Самые высокие зарплаты в Беларуси традиционно – в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания – свыше 3700 рублей.

Больше 3000 руб. в месяц зарабатывают специалисты, занятые в деятельности воздушного транспорта, свыше 2000 руб. – в области вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования, в сфере информации и связи.

Номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси:

  • январь – 859 руб.
  • февраль – 850,4 руб.
  • март – 926,8 руб.
  • апрель – 921 руб.
  • май – 943,9 руб.
 
 
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