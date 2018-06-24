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Во Франции неизвестные открыли стрельбу из автомобиля по прохожим
Экстренные сообщения приходят из Франции. В городе Монпелье неизвестные открыли стрельбу из автомобиля по прохожим.
Сообщается о четырёх раненых. По предварительным данным, целью был молодой человек, который стоял у киоска рядом с трамвайной остановкой. Он доставлен в больницу в критическом состоянии. Пока террористический след полиция исключает. Расследование продолжается.
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Экстренные сообщения приходят из Франции. В городе Монпелье неизвестные открыли стрельбу из автомобиля по прохожим.
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