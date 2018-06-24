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До заветной тысячи снова не дотянули

25.06.2018 17:53 — Разное | UDF  
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Александра Квиткевич, TUT.BY
Как в мае изменились зарплаты белорусов.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в мае 2018 года составила 943,9 рубля, сообщает Белстат. Месяцем ранее белорусы в среднем зарабатывали 921 рубль.

В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за май средняя зарплата составила чуть больше 470 долларов (в апреле — 460 долларов, в марте — 474 доллара, в феврале — почти 431 доллар, в январе — 432 доллара, в декабре прошлого года — 495 долларов).


Напомним, в апреле средние заработки выросли в Брестской области — до 794 рублей, Витебской области — до 764,8 рубля, Гомельской — до 836,1 рубля, Гродненской — до 794,6 рубля, Минской — до 922 рублей, Могилевской — до 775,7 рубля. А вот в Минске получки в апреле упали — до 1275,3 рубля. В марте средние заработки в столице составляли 1 364,9 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
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Как в мае изменились зарплаты белорусов.
 
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