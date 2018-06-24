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В Грузии погибла белорусская туристка

25.06.2018 17:51 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Читатели сообщили в редакцию TUT.BY, что в Батуми во время отдыха погибла молодая белоруска. В посольстве Беларуси в Грузии эту информацию подтвердили: машина, в которой ехала туристка, попала в аварию.

По данным посольства Беларуси в Грузии, на отдых девушка прилетела 19 июня. Она и еще две белоруски, одна из которых родственница погибшей, отдыхали в Батуми. Трагедия произошла в пятницу рано утром. Накануне девушки поехали по горной Аджарии, по дороге назад они попали в аварию.

— Это не было столкновение, машина слетела в кювет, — рассказывает Олег Гороховик, советник по консульским вопросам посольства Беларуси в Грузии. — За рулем был гражданин Грузии. Одна девушка погибла. Еще двух с легкими травмами поместили в больницу. Сейчас угрозы их здоровью нет и они находятся в гостинице, ждут, когда будут оформлены соответствующие документы, чтобы вывезти тело погибшей на родину.

Родители девушки знают о трагедии. Когда тело девушки доставят в Беларусь, пока неизвестно. У туристки не было страховки, поэтому возник денежный вопрос.

— Сейчас родственники должны собрать порядка 2000 долларов, чтобы оплатить все необходимые процедуры, — продолжает Олег Гороховик. — Мы держим происходящее под контролем. В ближайшее время ситуация должна разрешиться и тело должно быть доставлено в Беларусь.

 
 
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В посольстве Беларуси в Грузии эту информацию подтвердили: машина, в которой ехала туристка, попала в аварию.
 
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