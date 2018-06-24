В Грузии погибла белорусская туристка

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По данным посольства Беларуси в Грузии, на отдых девушка прилетела 19 июня. Она и еще две белоруски, одна из которых родственница погибшей, отдыхали в Батуми. Трагедия произошла в пятницу рано утром. Накануне девушки поехали по горной Аджарии, по дороге назад они попали в аварию.рассказывает, советник по консульским вопросам посольства Беларуси в Грузии. —Родители девушки знают о трагедии. Когда тело девушки доставят в Беларусь, пока неизвестно. У туристки не было страховки, поэтому возник денежный вопрос.продолжает Олег Гороховик. —