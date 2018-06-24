ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отец пришел на помощь сыну в драке в кафе - четыре человека в больнице

25.06.2018 17:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Двух жителей Витебска — отца и сына, подозревают в том, что они устроили массовую драку в кафе, которая завершилась госпитализацией четырех человек, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

В ночь на 24 июня 30-летний мужчина был в кафе в Рубе — поселке, который не так давно вошел в состав Витебска. Там он поссорился с компанией молодых людей. На «подмогу» вызвал отца, который взял с собой биту и нож.

Отец приехал в кафе, и родственники начали без разбору избивать посетителей: били и тех, кто был причастен к конфликту, и просто случайных людей. Оба были пьяными.

После драки отец и сын скрылись.

С травмами различной тяжести, в том числе ножевым ранением, в больницу доставили четырех человек в возрасте от 21 до 26 лет. Всего же пострадали пятеро.

Утром сын переоделся и обратился к медикам — с травмой головы, полученной якобы во время избиения неизвестными в кафе, а затем в милицию — с заявлением о привлечении к ответственности этих неустановленных лиц.

— Следователи осмотрели кафе и Volkswаgen Golf, на котором ездил подозреваемый. Изъяли следы крови и отрезок железной трубы. Также осмотрели дом в Витебском районе, где проживает 49-летний отец. Там обнаружили предметы одежды и обуви со следами крови, их изъяли для проведения экспертиз, — сообщила Светлана Сахарова.

Отец и сын задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту особо злостного хулиганства. Назначены экспертизы, которые установят степень тяжести телесных повреждений у потерпевших и подозреваемых.

Отец и сын ранее привлекались к уголовной ответственности.
Читать полностью: https://news.tut.by/accidents/598336.html

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двух жителей Витебска — отца и сына, подозревают в том, что они устроили массовую драку в кафе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Средняя зарплата в Беларуси в мае составила 943,9 рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика