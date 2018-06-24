|
Отец пришел на помощь сыну в драке в кафе - четыре человека в больнице
Иллюстративное фото
В ночь на 24 июня 30-летний мужчина был в кафе в Рубе — поселке, который не так давно вошел в состав Витебска. Там он поссорился с компанией молодых людей. На «подмогу» вызвал отца, который взял с собой биту и нож.
Отец приехал в кафе, и родственники начали без разбору избивать посетителей: били и тех, кто был причастен к конфликту, и просто случайных людей. Оба были пьяными.
После драки отец и сын скрылись.
С травмами различной тяжести, в том числе ножевым ранением, в больницу доставили четырех человек в возрасте от 21 до 26 лет. Всего же пострадали пятеро.
Утром сын переоделся и обратился к медикам — с травмой головы, полученной якобы во время избиения неизвестными в кафе, а затем в милицию — с заявлением о привлечении к ответственности этих неустановленных лиц.
— Следователи осмотрели кафе и Volkswаgen Golf, на котором ездил подозреваемый. Изъяли следы крови и отрезок железной трубы. Также осмотрели дом в Витебском районе, где проживает 49-летний отец. Там обнаружили предметы одежды и обуви со следами крови, их изъяли для проведения экспертиз, — сообщила Светлана Сахарова.
Отец и сын задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту особо злостного хулиганства. Назначены экспертизы, которые установят степень тяжести телесных повреждений у потерпевших и подозреваемых.
Отец и сын ранее привлекались к уголовной ответственности.
Читать полностью: https://news.tut.by/accidents/598336.html
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двух жителей Витебска — отца и сына, подозревают в том, что они устроили массовую драку в кафе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)