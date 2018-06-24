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"Белорусский партизан": В доме гендиректора Комаровки провели обыск
Николай Хмельницкий. Фото: СТВ​
Об обыске в доме под Минском, где живет гендиректор рынка, журналистам рассказали коллеги Николая Хмельницкого.
Сообщается также, что обыск прошел и в рабочем кабинете Хмельницкого. Проводили его вооруженные правоохранители в масках.
Директора рынка и нескольких предпринимателей с Комаровки якобы задерживали. У всех их прошли обыски. По информации "Белорусского партизана", почти все задержания были связаны с уголовным делом Василия Чернявского, который контролировал криминальную деятельность на Комаровском рынке и был не так давно задержан.
Сообщается, что задержанные предприниматели сейчас находятся на свободе. Директор Комаровки также не задержан, но он находится в больнице, на больничном. От комментариев Хмельницкий отказывается.
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Об обыске в доме под Минском, где живет гендиректор рынка, журналистам рассказали коллеги Хмельницкого.
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