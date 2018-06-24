"Белорусский партизан": В доме гендиректора Комаровки провели обыск



Николай Хмельницкий. Фото: СТВ​

В доме генерального директора КТУП "Комаровский рынок" Николая Хмельницкого прошел обыск, пишетОб обыске в доме под Минском, где живет гендиректор рынка, журналистам рассказали коллегиСообщается также, что обыск прошел и в рабочем кабинете Хмельницкого. Проводили его вооруженные правоохранители в масках.Директора рынка и нескольких предпринимателей с Комаровки якобы задерживали. У всех их прошли обыски. По информации "Белорусского партизана", почти все задержания были связаны с уголовным делом, который контролировал криминальную деятельность на Комаровском рынке и был не так давно задержан.Сообщается, что задержанные предприниматели сейчас находятся на свободе. Директор Комаровки также не задержан, но он находится в больнице, на больничном. От комментариев Хмельницкий отказывается.