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"Белорусский партизан": В доме гендиректора Комаровки провели обыск

25.06.2018 17:18 — Разное | UDF  
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Николай Хмельницкий. Фото: СТВ&#8203;
В доме генерального директора КТУП "Комаровский рынок" Николая Хмельницкого прошел обыск, пишет "Белорусский партизан".

Об обыске в доме под Минском, где живет гендиректор рынка, журналистам рассказали коллеги Николая Хмельницкого.

Сообщается также, что обыск прошел и в рабочем кабинете Хмельницкого. Проводили его вооруженные правоохранители в масках.

Директора рынка и нескольких предпринимателей с Комаровки якобы задерживали. У всех их прошли обыски. По информации "Белорусского партизана", почти все задержания были связаны с уголовным делом Василия Чернявского, который контролировал криминальную деятельность на Комаровском рынке и был не так давно задержан.

Сообщается, что задержанные предприниматели сейчас находятся на свободе. Директор Комаровки также не задержан, но он находится в больнице, на больничном. От комментариев Хмельницкий отказывается.

 
 
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Об обыске в доме под Минском, где живет гендиректор рынка, журналистам рассказали коллеги Хмельницкого.
 
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