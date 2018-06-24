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Конкурс "Евровидение-2019" может быть перенесен из Иерусалима в Тель-Авив

25.06.2018 17:21 — Разное | Интерфакс  
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Конкурс песен Евровидение-2019 может пройти в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме, как это планировалось ранее, сообщает израильский телеканал i24news.tv.

"Конкурс песен "Евровидение-2019" может пройти в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме, как это планировалось ранее, из-за политической обстановки и непринятия палестинцами Иерусалима, как столицы Израиля", - пишет портал.

Проводить конкурс в Иерусалиме предложил премьер Израиля Бениамин Нетанияху сразу после победы израильской певицы на конкурсе в Лиссабоне.

Сейчас организатор конкурса Европейский вещательный союз (EBU) ведет переговоры с министерством финансов Израиля о бюджете конкурса, который составит от 60 до 80 млн шекелей (от $16 до 22 млн).

EBUI также дал понять представителям израильской корпорации телерадиовещания, что предпочли бы другой город, поскольку вокруг Иерусалима есть политический конфликт.

В свою очередь, министр культуры страны Мири Регев считает, что если Евровидение в 2019-м не пройдет в Иерусалиме, то вообще не состоится в Израиле. "Это мероприятие обойдется Израилю в 50 млн шекелей ($14 млн) и будет нацелено на формирование имиджа страны. Если Евровидение не будет проводиться в Иерусалиме, нецелесообразно тратить на конкурс такие большие деньги", - цитирует портал М.Регев.

По данным издания, власти Израиля предполагают разрешить этот спор тендером среди городов, которые хотят принимать "Евровидение-2019". Претендентами стали Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат. При этом Иерусалим с большой вероятностью снимется с конкурса, так как местные власти считают проведение здесь конкурса не слишком хорошей идеей.

Б. Нетаниаху провел совещание с правительством, на котором также было решено не настаивать на проведении конкурса в Иерусалиме.

Финал "Евровидения-2018" прошел в Лиссабоне 12 мая. Победу в конкурсе одержала израильская певица Нетта Барзилай. Она выступила с песней Toy, набрав по результатам голосования жюри и зрителей 529 баллов.

 
 
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Конкурс песен Евровидение-2019 может пройти в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме, как это планировалось ранее, сообщает израильский телеканал i24news.tv. "Конкурс песен...
 
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