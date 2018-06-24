Индийские банкоматы перестанут использовать Windows XP в 2019 году

Резервный банк Индии выпустил сообщение, в котором рекомендует избавиться от Windows XP «и других не поддерживаемых операционных систем» в банковской системе, в частности — в банкоматах страны, пишет The Register.





О необходимости такого шага банки уже информировали в апреле 2017-го, но, по мнению регулятора, с того времени немногое изменилось.

«Уязвимость банкоматов, работающих на операционных системах без поддержки и неприменение других мер безопасности может плохо сказаться на интересах клиентов банков», — утверждается в заявлении.

В связи с этим Резервный банк страны разработал план мероприятий по отказу от Windows XP, в соответствии с которым использование операционной системы прекратится в июне 2019 года. К этом моменту ОС будет работать без поддержки уже более пяти лет.

До отказа от XP банки должны обновить пароли BIOS, исключить автозапуск приложений и использование USB, обновить ПО и принять другие меры — до конца лета 2018-го. А к марту следующего года банкоматы должны получить меры по противодействию скиммерам и возможность составлять списки разрешённого к установке ПО.