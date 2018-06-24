ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Индийские банкоматы перестанут использовать Windows XP в 2019 году

25.06.2018 17:53 — Разное | dev.by  
Размер текста:
A
A
A

Резервный банк Индии выпустил сообщение, в котором рекомендует избавиться от Windows XP «и других не поддерживаемых операционных систем» в банковской системе, в частности — в банкоматах страны, пишет The Register.

Индийские банкоматы перестанут использовать Windows XP в 2019 году

О необходимости такого шага банки уже информировали в апреле 2017-го, но, по мнению регулятора, с того времени немногое изменилось.

«Уязвимость банкоматов, работающих на операционных системах без поддержки и неприменение других мер безопасности может плохо сказаться на интересах клиентов банков», — утверждается в заявлении.

В связи с этим Резервный банк страны разработал план мероприятий по отказу от Windows XP, в соответствии с которым использование операционной системы прекратится в июне 2019 года. К этом моменту ОС будет работать без поддержки уже более пяти лет.

До отказа от XP банки должны обновить пароли BIOS, исключить автозапуск приложений и использование USB, обновить ПО и принять другие меры — до конца лета 2018-го. А к марту следующего года банкоматы должны получить меры по противодействию скиммерам и возможность составлять списки разрешённого к установке ПО.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резервный банк Индии выпустил сообщение, в котором рекомендует избавиться от Windows XP «и других не поддерживаемых операционных систем» в банковской системе, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Грузии погибла белорусская туристка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика