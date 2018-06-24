Средняя зарплата белорусов в мае выросла





Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в мае 2018 года составила 943,9 рубля, сообщили в Национальном статистическом комитете.

По сравнению с апрелем средняя зарплата увеличилась на 23 рубля. В апреле она составляла 921 рубль. Как в мае, так и в апреле до заветной тысячи рублей белорусы так и не дотянули.