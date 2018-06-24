Указатели на китайском появились на железнодорожном вокзале в Гомеле

Это связано с увеличением потока туристов и рабочих из Китая.

Иероглифы соседствуют с указателями на английском на Привокзальной площади, перроне и в зале ожидания. Для желающих познакомиться с белорусской культурой и достопримечательностями Гомельщины теперь не составит большого труда даже купить билет.

С начала года Гомельскую область посетили около 1000 китайских граждан. Рабочие из Поднебесной активно строят в регионе предприятия. Один из последних крупных проектов – Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат (стоимостью больше 800 миллионов долларов), который будет выпускать до 400 тонн продукции в год . Только на нём работают около 200 китайских граждан.