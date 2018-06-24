За полгода в Беларуси выявлено более 1000 коррупционных преступлений

В Генеральная прокуратуре сообщили подробности последних крупных арестов.

Задержанный в конце мая бывший помощник Президента по Гродненской области Сергей Ровнейко, по данным прокуратуры, получил 200 тысяч долларов за помощь в организации сигаретного бизнеса. Всего за полгода выявили более 1000 коррупционных преступлений. Это вдвое больше, чем за такой же период 2017-го. Зафиксированы преступления в образовании и здравоохранении. Задержанному неделю назад главному патологоанатому Минска предъявлены обвинения. По версии следствия, он получал незаконные вознаграждения более 10 лет. Ущерб от коррупции только в этом году превысил восемь миллионов рублей. Сегодня же подытожены дела о злоупотреблениях в армии. За неуставные отношения с начала года вынесены 23 обвинительных приговора.