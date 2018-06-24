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Пожар вспыхнул в одной из квартир Солигорска: хозяин доставлен в больницу
Новости Беларуси. Пожар в Солигорске. В многоэтажке горела квартира, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сотрудники МЧС спасли хозяина. Мужчине понадобилась помощь медиков. По одной из версий, причиной возгорания стало пища, оставленная без присмотра на газовой плите.
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Новости Беларуси. Пожар в Солигорске. В многоэтажке горела квартира, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудники МЧС спасли хозяина. Мужчине понадобилась...
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