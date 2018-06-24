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Почувствовать себя археологом: историки Вилейского района приглашают волонтеров на раскопки
Новости Беларуси. А историки Вилейского района приглашают волонтеров на археологические раскопки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Во второй половине июля будут проводиться исследования по изучению кривичских курганов конца I - начала II тысячелетий.
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Новости Беларуси. А историки Вилейского района приглашают волонтеров на археологические раскопки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во второй половине...
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