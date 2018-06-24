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Как Достоевский в литературе. Житель Нарочи пишет концептуальные картины
Новости Беларуси. Начать никогда не поздно. Житель курортного поселка Нарочь Юрий Щука всю жизнь интересовался искусством, но сам за кисть всерьез взялся только после сорока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как оказалось, талант у жителя Мядельского района есть. Сегодня портреты и психологические этюды мастера можно увидеть в библиотеке Нарочанского центра культуры и отдыха. Как рассказывает сам художник, в живописи он предпочитает концептуальный подход.
Юрий Щука, художник:
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Новости Беларуси. Начать никогда не поздно. Житель курортного поселка Нарочь Юрий Щука всю жизнь интересовался искусством, но сам за кисть всерьез взялся только...
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