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В соцсетях проводят конкурс на лучшее «Селфи и фото с вышиванкой»
Новости Беларуси. «Селфи и фото с вышиванкой» в эти дни активно делают на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Конкурс на лучшую тематическую фотографию приурочили ко Дню вышиванки, который празднуют 2 июля. Творческое состязание проводится в социальных сетях, где участники публикуют оригинальные фотографии с вышиванкой.
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Новости Беларуси. «Селфи и фото с вышиванкой» в эти дни активно делают на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Конкурс на лучшую тематическую...
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