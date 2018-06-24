В соцсетях проводят конкурс на лучшее «Селфи и фото с вышиванкой»

Новости Беларуси. «Селфи и фото с вышиванкой» в эти дни активно делают на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Конкурс на лучшую тематическую фотографию приурочили ко Дню вышиванки, который празднуют 2 июля. Творческое состязание проводится в социальных сетях, где участники публикуют оригинальные фотографии с вышиванкой.



