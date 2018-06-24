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Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие
Новости Беларуси. Праздник в Столбцах. Город отметил 425-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
К торжественной дате на родине Якуба Коласа готовились в течение полугода. Отремонтированные исторические места, фасады многоэтажек украсили граффити.
23 июня в райцентре работали интерактивные площадки, исторические реконструкции и ярмарки. Для жителей города устроили праздничный концерт.
Горожане:
Праздник для людей, для города. Это впервые за много лет такой праздник красивый. Люди счастливы, люди улыбаются.
Юрий Горлов, председатель Столбцовского райисполкома:
Для гостей и жителей города открылись литературные гостиные и фотовыставки. Взрослым и детям предложили вспомнить творчество классика. Вечером небо над Столбцами засияло от фейерверка.
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Новости Беларуси. Праздник в Столбцах. Город отметил 425-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К торжественной дате на родине Якуба Коласа готовились в...
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