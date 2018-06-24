ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие

25.06.2018 17:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Праздник в Столбцах. Город отметил 425-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие

К торжественной дате на родине Якуба Коласа готовились в течение полугода. Отремонтированные исторические места, фасады многоэтажек украсили граффити.

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие

23 июня в райцентре работали интерактивные площадки, исторические реконструкции и ярмарки. Для жителей города устроили праздничный концерт.

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие

Горожане:
Я горжусь, что живу в этом городе. Он великолепный. Тут очень добрые люди, он красивый, благоустроенный.

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие

Праздник для людей, для города. Это впервые за много лет такой праздник красивый. Люди счастливы, люди улыбаются.

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие

Юрий Горлов, председатель Столбцовского райисполкома:
У нас в районе имеется 4 филиала музея Якуба Колоса. 4 времени года и мы все это воедино воплотили. Это будет визитной карточкой для всех гостей и будет радовать наших жителей.

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие

Для гостей и жителей города открылись литературные гостиные и фотовыставки. Взрослым и детям предложили вспомнить творчество классика. Вечером небо над Столбцами засияло от фейерверка.

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Праздник в Столбцах. Город отметил 425-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К торжественной дате на родине Якуба Коласа готовились в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Химики восстановили "призрачные" портреты, стертые временем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика