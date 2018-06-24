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Дарья резала, Уле – подавал. Домрачева и Бьорндален угостили журналистов тортом после пресс-конференции
Новости Беларуси. 25 июня после специальной пресс-конференции, на которой Дарья Домрачева сообщила о завершении спортивной карьеры, журналистов угостили тортом.
Пресс-конференция была назначена на 15:00. Все с нетерпением ожидали, какое решение примет олимпийская чемпионка. Но примерно за час до того, как Дарья Домрачева публично рассказала о своём решении, информацию о том, что, возможно, она завершит карьеру, разгласил на своей странице в Instagram Дмитрий Губерниев.
На пресс-конференции Домрачева
Ну, а журналисты на прощание смогли отведать торт в компании с легендарной белорусской биатлонисткой и восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.
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Дарья резала, Уле – подавал. Домрачева и Бьорндален угостили журналистов тортом после пресс-конференции
Новости Беларуси. 25 июня после специальной пресс-конференции, на которой Дарья Домрачева сообщила о завершении спортивной карьеры, журналистов угостили тортом. ...
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