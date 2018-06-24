ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная Беларуси по пляжному футболу взяла верх над командой Франции в 1-м туре Евролиги

25.06.2018 17:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду Франции в последнем матче первого тура Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок выдался результативным.

Сборная Беларуси по пляжному футболу взяла верх над командой Франции в 1-м туре Евролиги

Больше в нападении преуспели наши парни: они забили трижды, пропустив дважды. Напомним, что чуть ранее они с таким же счетом уступили португальцам, но разгромили азербайджанцев – 4:1.

4-й этап Евролиги пройдет в Минске. Пляжные футболисты соберутся в столице с 3 по 5 августа. Это событие станет крупнейшим из проводимых по этому виду спорту в Беларуси.

Сборная Беларуси по пляжному футболу взяла верх над командой Франции в 1-м туре Евролиги

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду Франции в последнем матче первого тура Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт»....
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат мира по шахматам среди детей завершился в Минске: белорусы заняли 5 место в общекомандном зачёте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика