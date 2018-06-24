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Сборная Беларуси по пляжному футболу взяла верх над командой Франции в 1-м туре Евролиги
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду Франции в последнем матче первого тура Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок выдался результативным.
Больше в нападении преуспели наши парни: они забили трижды, пропустив дважды. Напомним, что чуть ранее они с таким же счетом уступили португальцам, но разгромили азербайджанцев – 4:1.
4-й этап Евролиги пройдет в Минске. Пляжные футболисты соберутся в столице с 3 по 5 августа. Это событие станет крупнейшим из проводимых по этому виду спорту в Беларуси.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду Франции в последнем матче первого тура Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт»....
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