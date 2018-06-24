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Чемпионат мира по шахматам среди детей завершился в Минске: белорусы заняли 5 место в общекомандном зачёте

25.06.2018 17:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 24 июня в Минске завершился чемпионат мира по шахматам среди детей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Мировое первенство в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет собрало 780 человек из 27 стран.

Чемпионат мира по шахматам среди детей завершился в Минске: белорусы заняли 5 место в общекомандном зачёте

В активе белорусской команды – золото Екатерины Зубковской и две бронзы, добытые Михаилом Спижарным и Артемом Стрибуком. В общекомандном зачете белорусы заняли пятое место.

Первыми стали юные шахматисты из Узбекистана, на второй строчке –российская команда, украинцы – третьи.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 24 июня в Минске завершился чемпионат мира по шахматам среди детей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Мировое первенство в возрастных категориях...
 
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