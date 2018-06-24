Пособие по уходу за детьми останется прежним

«На сегодняшний день размер пособия сопоставим с минимальной заработной платой», — рассказал он.





В Беларуси размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет привязаны к среднемесячной зарплате по стране. На первого ребенка оно составляет 35% среднемесячной зарплаты, или 312,03 рубля на сегодня. На второго и последующих детей - 40%, или 356,60 рубля. На ребенка-инвалида положено пособие в размере 45% (401,18 рубля). Размеры пособия меняются по мере роста средней зарплаты по стране с 1 февраля и 1 августа, передает TUT.by.





Не собираются в Беларуси изменять и сроки декретного отпуска. При этом, отметил Валерий Ковальков, не многие страны практикуют настолько продолжительные отпуска по уходу за ребенком, как в Беларуси.



