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Пособие по уходу за детьми останется прежним

25.06.2018 18:06 — Разное | Партизан  
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Увеличивать пособие по уходу за детьми до 3 лет в Беларуси не собираются, сообщил замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции 25 июня.

«На сегодняшний день размер пособия сопоставим с минимальной заработной платой», — рассказал он.

В Беларуси размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет привязаны к среднемесячной зарплате по стране. На первого ребенка оно составляет 35% среднемесячной зарплаты, или 312,03 рубля на сегодня. На второго и последующих детей - 40%, или 356,60 рубля. На ребенка-инвалида положено пособие в размере 45% (401,18 рубля). Размеры пособия меняются по мере роста средней зарплаты по стране с 1 февраля и 1 августа, передает TUT.by.

Не собираются в Беларуси изменять и сроки декретного отпуска. При этом, отметил Валерий Ковальков, не многие страны практикуют настолько продолжительные отпуска по уходу за ребенком, как в Беларуси.


 
 
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Увеличивать пособие по уходу за детьми до 3 лет в Беларуси не собираются, сообщил замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции 25...
 
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