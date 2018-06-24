Итальянец пробежит на мотороллере по Европе ради белорусских детей

Об этом сообщает местная пресса.





36-летний итальянец собирается за 14 дней проехать на мотороллере «Веспа» 1962 года выпуска 8 600 километров, побывав при этом в 15 странах.





А именно: в Италии, Словении, Австрии, Чехии, Польше, Беларуси, Украине, Молдове, Румынии, Болгарии, Турции, Сербии, Черногории, Боснии и Герцоговине и Хорватии.













Модель «Веспы» кремового цвета, на которой Поцци совершит пробег и которая носит имя Гаспар, сохранилась в первозданном виде, с ржавчиной и другими признаками износа.





– Эта экспедиция будет сложной, особенно физически, поскольку, по моим подсчетам, чтобы уложиться по времени, придется ехать от 12 до 15 часов в день, – поясняет Алессандро.





Собранные средства поступят в организацию Help for Children Parma. Затем их направят в школы, больницы и другие гомельские учреждения, работающие с детьми-чернобыльцами.







