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Россия проигрывает Уругваю после первого тайма - 0:2
Сборная России уступает команде Уругвая после первого тайма в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по футболу.
Встреча третьего тура группы A проходит в понедельник в Самаре. После первых 45 минут игры счет 2:0 в пользу уругвайцев.
Первый гол забил Луис Суарес (10-я минута). На 23-й минуте мяч рикошетом от футболиста сборной России Дениса Черышева влетел в ворота Игоря Акинфеева.
На 36-й минуте сборная России осталась вдесятером - вторую желтую карточку получил Игорь Смольников.
Обе команды досрочно вышли в плей-офф турнира, пишет
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Сборная России уступает команде Уругвая после первого тайма в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по футболу.
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