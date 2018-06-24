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Россия проигрывает Уругваю после первого тайма - 0:2

25.06.2018 17:53 — Разное | Партизан  
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Сборная России уступает команде Уругвая после первого тайма в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по футболу.

Встреча третьего тура группы A проходит в понедельник в Самаре. После первых 45 минут игры счет 2:0 в пользу уругвайцев. 

Первый гол забил Луис Суарес (10-я минута). На 23-й минуте мяч рикошетом от футболиста сборной России Дениса Черышева влетел в ворота Игоря Акинфеева.

На 36-й минуте сборная России осталась вдесятером - вторую желтую карточку получил Игорь Смольников.

Обе команды досрочно вышли в плей-офф турнира, пишет ria.ru

 
 
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Сборная России уступает команде Уругвая после первого тайма в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по футболу.
 
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