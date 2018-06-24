Генпрокуратура о ситуации в Куропатах: Если встанет вопрос, мы проверим, законен ли перенос границы запретной зоны

- После определенных исследований, проверок уполномоченные органы, в частности республиканская рада (Научно-методическая рада по вопросам историко-культурного наследия при Минкульте. - Ред.), отодвинули границы запретной зоны. И в настоящее время у нас есть результат решения компетентного органа о том, что это строение не находится в охранной зоне. Если этот вопрос будет каким-то образом подниматься дальше, депутатами, общественными организациями, мы тоже тогда проверим, насколько решение компетентного органа законно, - рассказал Алексей Стук.





kp.by Напомним, недавно возле урочища Куропаты, где захоронены тысячи жертв сталинских репрессий, открылся ресторан. Это вызвало волну возмущения активистов - они проводят в Куропатах акции протеста, пишет



