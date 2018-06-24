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Генпрокуратура о ситуации в Куропатах: Если встанет вопрос, мы проверим, законен ли перенос границы запретной зоны

25.06.2018 17:44 — Разное | Партизан  
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В 2012 году Генпрокуратура провела проверку и выяснила, что здания находятся в пределах охранной зоны - тогда ведомство направило официальное представление Министерству культуры.

- После определенных исследований, проверок уполномоченные органы, в частности республиканская рада (Научно-методическая рада по вопросам историко-культурного наследия при Минкульте. - Ред.), отодвинули границы запретной зоны. И в настоящее время у нас есть результат решения компетентного органа о том, что это строение не находится в охранной зоне. Если этот вопрос будет каким-то образом подниматься дальше, депутатами, общественными организациями, мы тоже тогда проверим, насколько решение компетентного органа законно, - рассказал Алексей Стук.

Напомним, недавно возле урочища Куропаты, где захоронены тысячи жертв сталинских репрессий, открылся ресторан. Это вызвало волну возмущения активистов - они проводят в Куропатах акции протеста, пишет kp.by


 
 
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В 2012 году Генпрокуратура провела проверку и выяснила, что здания находятся в пределах охранной зоны - тогда ведомство направило официальное представление...
 
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