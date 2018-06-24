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Бывшего генсека НАТО не пустили в США

25.06.2018 17:40 — Разное | Партизан  
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Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана не получил разрешения на безвизовый въезд в США из-за того, что несколько лет назад побывал в Иране. Об этом сообщает El Pais.

Граждане стран ЕС (Солана — подданный Испании) могут посещать США без визы на срок до 90 дней. При этом перед поездкой они должны подать запрос в электронном виде на посещение США. Как рассказал сам Солана, ему на этот запрос пришел отрицательный ответ, пишет meduza.io

Это не означает, что Солане запрещен доступ в США, но для поездки ему необходимо будет получить визу. Сам политик заявил, что считает вопрос «скорее бюрократическим, нежели политическим».


В 2016 году администрация Барака Обамы ввела норму законодательства по борьбе с терроризмом, в соответствии с которой люди, побывавшие с 2011 года в Иране, Ираке, Йемене, Сирии, Судане и Сомали, не имеют права въезжать в США без визы, даже если у них есть гражданство стран, с которыми у Вашингтона существует договоренность о безвизовых поездках.

Солана посещал Иран в 2013 году в качестве гостя инаугурации президента Хасана Роухани. За несколько лет до этого, занимая должность комиссара ЕС по внешней политике, он был одним из ключевых участников переговорного процесса о ядерном разоружении Тегерана.

Солана был генеральным секретарем НАТО с 1995 по 1999 год. 



 
 
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Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана не получил разрешения на безвизовый въезд в США из-за того, что несколько лет назад побывал в Иране. Об этом...
 
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