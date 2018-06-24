Домрачева: Лукашенко в курсе, что я заканчиваю

- Знал ли Александр Лукашенко, что вы будете говорить на пресс-конференции?





- Нет. Но он в курсе, что я заканчиваю. Я его оповестила, как и других людей, которые принимают участие в моей карьере. Надеюсь, что президент страны отнесется к моему решению с пониманием.











