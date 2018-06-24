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Домрачева: Лукашенко в курсе, что я заканчиваю
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева выразила надежду, что Александр Лукашенко с пониманием отнесется к ее решению завершить карьеру.
- Знал ли Александр Лукашенко, что вы будете говорить на пресс-конференции?
- Нет. Но он в курсе, что я заканчиваю. Я его оповестила, как и других людей, которые принимают участие в моей карьере. Надеюсь, что президент страны отнесется к моему решению с пониманием.
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева выразила надежду, что Александр Лукашенко с пониманием отнесется к ее решению завершить карьеру.
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