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Французский форвард Дефран прибыл на просмотр в "Витебск"
Французский форвард Жан-Батист Дефран (1994) прибыл на просмотр в «Витебск».
До 2014 год Дефран находился в структуре «Лилля», сезон-2014/2015 провел в бельгийском «Унион Рояль» (Д3). В следующем сезоне нападающий выступал дивизионом выше — в «Коксейде» (Д2).
Последние два года игрок защищал цвета «Амьена» во французской лиге 2, пишет
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Французский форвард Жан-Батист Дефран (1994) прибыл на просмотр в «Витебск».
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