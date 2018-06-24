Стартовал специальный проект УЕФА и Белорусской федерации футбола по клубному развитию

УЕФА традиционно уделяет внимание развитию массового футбола – союз выделяет для этого серьёзные средства.

Основные идеи проекта клубного развития в Беларуси – это сотрудничество с командами, популяризация футбола и повышение квалификации специалистов.

В проекте УЕФА и федерации футбола участвуют девять белорусских клубов из Гродненской, Витебской, Минской областей, а также из Минска. Следующим этапом программы станут тренерские курсы.