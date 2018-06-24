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Стартовал специальный проект УЕФА и Белорусской федерации футбола по клубному развитию
УЕФА традиционно уделяет внимание развитию массового футбола – союз выделяет для этого серьёзные средства.
Основные идеи проекта клубного развития в Беларуси – это сотрудничество с командами, популяризация футбола и повышение квалификации специалистов.
В проекте УЕФА и федерации футбола участвуют девять белорусских клубов из Гродненской, Витебской, Минской областей, а также из Минска. Следующим этапом программы станут тренерские курсы.
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УЕФА традиционно уделяет внимание развитию массового футбола – союз выделяет для этого серьёзные средства.
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