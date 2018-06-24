Прямые телефонные линии

30 июня с 9.00 до 12.00 по телефону в городе Бресте 8-0162-21-31-21 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Брестского областного Совета депутатов Юрием Иосифовичем НАРКЕВИЧЕМ.





30 июня с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую линию» заместитель председателя райисполкома

Артур Владимирович ГРИГОРЯН.

29 июня с 9.00 до 11.00 по телефону 2-13-78 состоится «прямая линия» с начальником отдела внутренних дел Ганцевичского райисполкома подполковником милиции

Алексеем Геннадьевичем ЯРЁМЕНКО.

30 июня с 9.00 до 12.00 по телефону 2-42-77 проведет «прямую линию» заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе Ганцевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям

Андрей Леонидович КРИСЮК.

30 июня с 9.00 до 12.00 по телефону 2-21-62 проведет «прямую линию» заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Ганцевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям

Евгений Николаевич СУКАЧ.