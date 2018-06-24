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В четверг милиция возьмёт под усиленный контроль железнодорожные переходы

25.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Слуцкий РОВД информирует о проведении 28 июня на объектах железнодорожного транспорта профилактической акции «Час пассажира», сообщили в Отделе охраны правопорядка и профилактики Слуцкого районного отдела внутренних дел.

В частности, на железнодорожной станции «Некраши» Слуцкого района сотрудниками Слуцкого РОВД будут проведены профилактические мероприятия по профилактике правонарушений, популяризации правил поведения и мер безопасности на транспорте.

Правоохранители постоянно напоминают гражданам, что железная дорогая является зоной повышенной опасности, тем не менее периодически возникают случаи травмирования и гибели людей от удара поезда. 

В милиции напоминают, что переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь пешеходными переходами, мостами, тоннелями. При переходе по пешеходному переходу снимайте наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд.

В целях сохранения своей жизни никогда и ни при каких обстоятельствах:

  • не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав;
  • не прыгайте с пассажирской платформы на пути;
  • не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума;
  • не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения;
  • не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений;
  • при нахождении на железнодорожной платформе, не приближайтесь к ее краю, стойте за ограничительной линией. Особенно опасно приближаться к краю платформы на линиях со скоростным движением – из-за силы воздушного потока, создаваемого проходящим мимо поезда, вы можете потерять равновесие и подвергнуть себя опасности.

Будьте внимательны, находясь на объектах железнодорожного транспорта, берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих!


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Слуцкий РОВД информирует о проведении 28 июня на объектах железнодорожного транспорта профилактической акции «Час пассажира».
 
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