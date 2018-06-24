В четверг милиция возьмёт под усиленный контроль железнодорожные переходы

Слуцкий РОВД информирует о проведении 28 июня на объектах железнодорожного транспорта профилактической акции «Час пассажира», сообщили в Отделе охраны правопорядка и профилактики Слуцкого районного отдела внутренних дел.

В частности, на железнодорожной станции «Некраши» Слуцкого района сотрудниками Слуцкого РОВД будут проведены профилактические мероприятия по профилактике правонарушений, популяризации правил поведения и мер безопасности на транспорте.

Правоохранители постоянно напоминают гражданам, что железная дорогая является зоной повышенной опасности, тем не менее периодически возникают случаи травмирования и гибели людей от удара поезда.

В милиции напоминают, что переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь пешеходными переходами, мостами, тоннелями. При переходе по пешеходному переходу снимайте наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд.

В целях сохранения своей жизни никогда и ни при каких обстоятельствах:

не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав;

не прыгайте с пассажирской платформы на пути;

не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума;

не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения;

не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений;

при нахождении на железнодорожной платформе, не приближайтесь к ее краю, стойте за ограничительной линией. Особенно опасно приближаться к краю платформы на линиях со скоростным движением – из-за силы воздушного потока, создаваемого проходящим мимо поезда, вы можете потерять равновесие и подвергнуть себя опасности.

Будьте внимательны, находясь на объектах железнодорожного транспорта, берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих!



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