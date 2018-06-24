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КГБ задержал за взятки директора "Белмедтехники", в его гараже найдено более $620 тыс. в эквиваленте

25.06.2018 18:50 — Разное | БелТА  
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КГБ задержал за взятки директора "Белмедтехники", в его гараже найдено более 0 тыс. в эквиваленте
Валерий Вакульчик

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает корреспондент БЕЛТА.

За систематическое получение взяток задержаны ряд так называемых медицинских функционеров. В их числе директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, за решение вопросов по государственной регистрации лекарств, директор предприятия "Белмедтехника" Александр Шарак за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок. "К слову, при обыске в его гараже в тайнике обнаружено более $620 тыс. в эквиваленте", - проинформировал Валерий Вакульчик.

Среди фигурантов также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Первый задержан за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, находящегося в учреждениях здравоохранения Гродно. Второй - за заключение договоров по поставке медицинской техники и изделий медицинского назначения в адрес военно-медицинского управления Министерства обороны, а также организацию и контроль оплат поставленной медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Кроме того, задержаны ряд должностных лиц "Белмедтехники", которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок. "За совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 "Получение взятки", 431 "Дача взятки" и 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" УК задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего - более 50 человек. Фактически все они вину признали, сотрудничают со следствием", - рассказал Валерий Вакульчик.

Должностные лица системы здравоохранения получали взятки за решение вопросов, входивших в их компетенцию. Разовые незаконные вознаграждения доходили до $10 тыс., а отдельным должностным лицам - до $350 тыс. за раз. Ряд фигурантов предприняли попытки скрыться, в том числе за границей, что ускорило решение вопроса об их задержании и аресте.

Председатель КГБ подчеркнул, что речь идет о чиновниках, в функциональные обязанности которых входило принятие решений о закупке медицинского оборудования и лекарств, а не о лечащих врачах системы здравоохранения страны.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Об этом сегодня...
 
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