В Минске судят бывшего служащего БПЦ за ущерб в $625 тысяч. Церковь его простила

Сегодня, 25 июня, в Минске начался суд по делу бывшего руководителя издательства Белорусского Экзархата Владимира Грозова, пишет TUT.BY. Задержали его в декабре 2016 года. Обвинение зачитывали больше часа, сумма ущерба – 625 тысяч долларов. Пока Грозов работал в БПЦ, он построил квартиру, два коттеджа, купил Ауди А6, свозил семью на отдых в Грецию, отремонтировал дом, пригнал из Германии 13 легковых и грузовых автомобилей без уплаты таможенных платежей, получил в собственность усадебной-парковый комплекс второй половины XVIII века в Семково и устроил там СТО, а его жена купила участок в Хатежино.

И, внимание, церковь его простила! Сначала предъявила иск на 750 тысяч долларов, а потом передумала: мол, свои ошибки Грозов осознал. Суд поддержал это ходатайство. Долга перед БПЦ у бывшего издателя не осталось, но пока что его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: хищение в особо крупном размере, уклонение от уплаты таможенных платежей и превышение служебных полномочий.

Адвокат церкви попросил закрыть суд, потому что во время процесса будут рассматриваться «внутренние вопросы и интересы церкви». Это ходатайство суд отклонил.

Что выяснило следствие

Грозов не только руководил издательством Экзархата, но и был также председателем общественного объединения «Родители и учителя — за возрождение православного образования» (РУВПО), соучредителем ООО «Семья-единение-отечество». По данным обвинения, в 2010 году он написал в исполком Минского района с просьбой передать РУВПО усадебной-парковый комплекс второй половины XVIII века в Семково. Пообещал отреставрировать и провести реконструкцию комплекса, развить музейное и библиотечное дело, возродить духовные традиции. В 2011 году комплекс ему передали. Грозов его реконструировал в СТО и оформил право собственности на «Семья-единение-отечество». В этом ООО ему принадлежит 87%, то есть историческое место он сам себе подарил.

Деньги за книги, которое продавало издательство, он тоже присвоил себе. Дом в Хатежино ремонтировали его подчиненные из издательства: слесарь и два водителя. Притом и в служебное время, и в личное, и даже в праздники и во время официального отпуска. Продолжалось это с июля 2013 года по ноябрь 2014 года.

13 машин из Германии Грозов оформил как безвозмездную помощь церкви. Это позволило ему уклониться от таможенных платежей на 212 тысяч рублей.

Что ответил Грозов на обвинения

Выслушав все обвинение, Владимир Грозов заявил: «Я верой и правдой служил Белорусской православной церкви. И действовал только с благословения и распоряжения церкви, все деяния вырваны из контекста. Высокий суд, в 2010 году президент вручил мне награду «За духовное возражение». К сожалению, со сменой Экзархата нашлись люди, которые преподнесли мою деятельность как недоразумение. Эти люди уже не работают в БПЦ. Мне вменяли 17 статей, они отпадали, потом приклеивались».

Когда судья прямо спросил, признает вину Грозов или нет, он ответил: «Я буду рад пострадать и ответить за то, что укреплял белорусские семьи, улучшал демографическую ситуацию. По статьям УК виновным себя признать не могу». И вообще, следствие ошиблось, считает мужчина: «Я не похитил из церковной кассы ни копейки.

Мы жили в нищете, но в радости, для меня нажива не характерна.

Мой маленький дом, там 119 квадратов, а насчитали, как будто потратил на ремонт 650 тысяч рублей. Я чист перед людьми, богом и перед вами, Высокий суд. После ревизии у меня случился гипертонический криз. <…> Если бы следствие допросило Филарета [Бывший глава Белорусской православной церкви], все сомнения бы отпали».

О всем, что происходило в Семково, знал митрополит. И даже комплекс выделили не просто после письма, а по просьбе митрополита к уже бывшему губернатору Борису Батуре. Но никакой СТО там не было: просто яма для обслуживания машин Белорусского Экзархата. На стройке подчиненные Грозова работали «по доброй воле и в свободное время». А адвокат церкви заявил, что «Грозов уже понес наказание», а в его работе были всего лишь недочеты – и те уже прощены.

Сотрудница министерства культуры, которая должна была рассказать о ситуации с комплексом в Семково, не смогла внятно ответить ни на один вопрос. Ее будут заслушивать на следующем заседании. Суд пока не закончился.