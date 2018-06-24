|
Австралиец трижды за месяц выиграл в лотерею
59-летний житель Сиднея Карло Массетти трижды в течение одного месяца выиграл в лотерею.
Сначала мужчина купил два билета – и оба оказались выигрышными. В общей сложности удачливый австралиец получил около 1,85 миллиона долларов США. Потом Массетти купил ещё один лотерейный билет, который принес ему выигрыш в размере 36 тысяч американских долларов.
Часть средств мужчина отдал на благотворительность, чем и нарушил свою анонимность. Он перевёл 50 тысяч австралийских долларов (примерно 37 000 долларов США) на счёт одной из больниц. Руководство медучреждения купит на эти деньги оборудование.
Шанс выиграть в лотерею в Австралии составляет 50/1. Массетти признался, что хотел вернуть первый выигрышный билет, так как ему не понравилась комбинация чисел, но продавец его отговорил. За всю свою жизнь Массетти выигрывал в лотерею пять раз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
59-летний житель Сиднея Карло Массетти трижды в течение одного месяца выиграл в лотерею.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)