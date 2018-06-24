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Австралиец трижды за месяц выиграл в лотерею

25.06.2018 19:12 — Разное | ОНТ  
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59-летний житель Сиднея Карло Массетти трижды в течение одного месяца выиграл в лотерею.

Сначала мужчина купил два билета – и оба оказались выигрышными. В общей сложности удачливый австралиец получил около 1,85 миллиона долларов США. Потом Массетти купил ещё один лотерейный билет, который принес ему выигрыш в размере 36 тысяч американских долларов.

Часть средств мужчина отдал на благотворительность, чем и нарушил свою анонимность. Он перевёл 50 тысяч австралийских долларов (примерно 37 000 долларов США) на счёт одной из больниц. Руководство медучреждения купит на эти деньги оборудование.

Шанс выиграть в лотерею в Австралии составляет 50/1. Массетти признался, что хотел вернуть первый выигрышный билет, так как ему не понравилась комбинация чисел, но продавец его отговорил. За всю свою жизнь Массетти выигрывал в лотерею пять раз. 

 
 
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​59-летний житель Сиднея Карло Массетти трижды в течение одного месяца выиграл в лотерею.
 
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