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Прогноз погоды на 26 июня

25.06.2018 19:27 — Разное | ОНТ  
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В Беларуси установилась неустойчивая прохладная погода. Среднесуточная температура на 3-6 градусов ниже климатической нормы. Который день практически по всей стране идут дожди различной интенсивности, а местами – с грозами. Этому несказанно рады аграрии, ведь продолжительная засуха поставила под угрозу будущий урожай.

Жара вернётся уже в середине этой недели. 26 июня атмосферными процессами ещё будет управлять неустойчивая воздушная масса. Уже со среды в страну начнёт поступать более тёплый воздух с Украины, в южных районах скажется влияние фронтальных разделов.

26 июня ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по западу, а днём на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах – порывистый. В ночные часы +5..+11°C. Температура в разгар дня +19..+25°C. В столице будет +21..+23°C. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, а днём существенно не изменится.

В среду будет преимущественно без осадков, лишь по югу и юго-западу местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, днём – порывистый. Ночью будет довольно свежо – не больше +15°C. Днём воздух прогреется до +29°C. В четверг будет ещё теплее, но в выходные вновь похолодает.

Самым жарким этот день был в 1957 году. В Брагине зафиксировали +33°C. Самая холодная ночь (всего +2°C) была в 1910-м. 25 июня 1999-го белорусскую столицу накрыл сильнейший ливень: тогда выпало почти 65% июньской нормы осадков.

В народном календаре сегодня – день Петра-Поворота. Дни шли на убыль, а ночи становились длиннее. Было принято ходить на рыбалку и готовить блюда из рыбы. Много росы 25 июня – к хорошему урожаю. Считалось, если в этот день ясная погода, то покос будет успешным. Если идёт дождь, то ждали ненастья во время сенокоса.

 
 
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26 июня атмосферными процессами ещё будет управлять неустойчивая воздушная масса. Уже со среды в страну начнёт поступать более тёплый воздух с Украины.
 
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