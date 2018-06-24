Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и Герой Беларуси Дарья Домрачева официально завершила спортивную карьеру . По этому случаю SPORT.TUT.BY достал из собственных архивов неопубликованные кадры интервью с первыми тренерами Даши по лыжам и биатлону. Из нашего видео вы узнаете, как брат Никита привел Дарью в спорт и как в ней зародилась мечта стать чемпионкой, чем уникален ее лыжный бег и когда детские тренеры и друзья биатлонистки поняли, что ее ждет блестящее будущее.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Люблю ее больше, чем своих детей". Тренеры и друзья Домрачевой - о ее первых шагах в спорте и победах Из нашего видео вы узнаете, как брат Никита привел Дарью в спорт и как в ней зародилась мечта стать чемпионкой, чем уникален ее лыжный бег и когда детские тренеры и...