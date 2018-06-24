|
"Люблю ее больше, чем своих детей". Тренеры и друзья Домрачевой - о ее первых шагах в спорте и победах
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и Герой Беларуси Дарья Домрачева
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Люблю ее больше, чем своих детей". Тренеры и друзья Домрачевой - о ее первых шагах в спорте и победах
Из нашего видео вы узнаете, как брат Никита привел Дарью в спорт и как в ней зародилась мечта стать чемпионкой, чем уникален ее лыжный бег и когда детские тренеры и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)