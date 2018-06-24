ЧМ-2018: Уругвай растоптал сборную России

Сборные России и Уругвая разыграли первое место в группе (обе сборные вышли в 1/8-ю досрочно). Наш сосед не смог противостоять натиску футболистов из Южной Америки – 0:3.

На 36-й минуте матча защитник российской сборной Игорь Смольников получил вторую жёлтую карточку и оставил свою дружину вдесятером. Первую жёлтую карточку футболист получил на 28-й минуте.

Голы: Суарес (на 10 минуте), Черышев (автогол на 23 минуте), Кавани (на 90-й минуте).

Несмотря на поражение, россияне выходят в плей-офф. Победа в этом матче для любой из команд становилась лишь приятным бонусом.