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ЧМ-2018: Уругвай растоптал сборную России
Сборные России и Уругвая разыграли первое место в группе (обе сборные вышли в 1/8-ю досрочно). Наш сосед не смог противостоять натиску футболистов из Южной Америки – 0:3.
На 36-й минуте матча защитник российской сборной Игорь Смольников получил вторую жёлтую карточку и оставил свою дружину вдесятером. Первую жёлтую карточку футболист получил на 28-й минуте.
Голы: Суарес (на 10 минуте), Черышев (автогол на 23 минуте), Кавани (на 90-й минуте).
Несмотря на поражение, россияне выходят в плей-офф. Победа в этом матче для любой из команд становилась лишь приятным бонусом.
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Сборные России и Уругвая разыграли первое место в группе (обе сборные вышли в 1/8-ю досрочно). Наш сосед не смог противостоять натиску футболистов из Южной Америки...
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