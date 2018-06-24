Жестокая драка в кафе в Витебском районе: отец и сын избили посетителей

В Витебском районе мужчина и его сын жестоко избили посетителей кафе, сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошёл в ночь на 24 июня в кафе в посёлке Руба. Там отдыхала компания молодых людей, с которой повздорил 30-летний мужчина. Он позвал на помощь своего отца. Тот пришёл на подмогу с ножом и битой. Оба они находились под действием спиртного, без разбора избили находившихся на тот момент посетителей кафе, среди которых оказались и те, кто вовсе не был причастен к конфликтной ситуации.

Пострадавшими признаны пять человек (у них травмы различной степени тяжести, в том числе ножевые ранения). Злоумышленники после нападения на людей скрылись.

Утром 24 июня напавший на посетителей кафе молодой мужчина пытался притвориться жертвой, чтобы избежать уголовной ответственности.

Он переоделся в новую одежду и обратился в медицинское учреждение с травмой головы, потом – в милицию, заявив, что его избили в кафе.

В милиции его и задержали, поскольку к тому моменту уже восстановили картину ночных событий. Отца злоумышленника сотрудники милиции задержали по месту жительства. Там они обнаружили одежду и обувь со следами крови.

Известно, что ранее у мужчин уже были проблемы с законом: отец привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления, а сын неоднократно был судим за кражу, грабеж и хулиганство. Возбуждено уголовное дело об особо злостном хулиганстве.