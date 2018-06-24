ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жестокая драка в кафе в Витебском районе: отец и сын избили посетителей

25.06.2018 19:44 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

В Витебском районе мужчина и его сын жестоко избили посетителей кафе, сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошёл в ночь на 24 июня в кафе в посёлке Руба. Там отдыхала компания молодых людей, с которой повздорил 30-летний мужчина. Он позвал на помощь своего отца. Тот пришёл на подмогу с ножом и битой. Оба они находились под действием спиртного, без разбора избили находившихся на тот момент посетителей кафе, среди которых оказались и те, кто вовсе не был причастен к конфликтной ситуации.

Пострадавшими признаны пять человек (у них травмы различной степени тяжести, в том числе ножевые ранения). Злоумышленники после нападения на людей скрылись.

Утром 24 июня напавший на посетителей кафе молодой мужчина пытался притвориться жертвой, чтобы избежать уголовной ответственности.

Он переоделся в новую одежду и обратился в медицинское учреждение с травмой головы, потом – в милицию, заявив, что его избили в кафе.

В милиции его и задержали, поскольку к тому моменту уже восстановили картину ночных событий. Отца злоумышленника сотрудники милиции задержали по месту жительства. Там они обнаружили одежду и обувь со следами крови.

Известно, что ранее у мужчин уже были проблемы с законом: отец привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления, а сын неоднократно был судим за кражу, грабеж и хулиганство. Возбуждено уголовное дело об особо злостном хулиганстве. 

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшими признаны пять человек (у них травмы различной степени тяжести, в том числе ножевые ранения). Злоумышленники после нападения на людей скрылись.
 
Новости дня
Новости разные
 
Какая боль! Россияне уже не празднуют: Россия - Уругвай 3:0
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика