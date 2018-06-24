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Домрачева объяснила, почему ушла из биатлона, и угостила всех тортом
25.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Самая титулованная биатлонистка в истории зимних Олимпиад
По ее словам, она пыталась найти компромисс между воспитанием ребенка и дальнейшими тренировками, но решения не нашла. К тому же ей хочется отдохнуть от сумасшедшего ритма, в котором она живет с шестилетнего возраста.
А в конце собравшихся ждал сюрприз. Дарья Домрачева вместе со своим супругом – легендарным норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьерндаленом – угостила всех ягодным тортом с надписью: «Спасибо! Ваша Даша!». Текст был написан на фоне белорусского флага.
Напомним, помимо четырех золотых медалей Олимпиады на счету Дарьи Домрачевой еще по две победы на Чемпионате мира и Чемпионате Европы. И она является первой женщиной, удостоенной высшей награды у себя на родине – звания «Герой Беларуси».
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Самая титулованная биатлонистка в истории зимних Олимпиад Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры.
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