Домрачева объяснила, почему ушла из биатлона, и угостила всех тортом

Самая титулованная биатлонистка в истории зимних Олимпиад Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. Белорусская спортсменка сделала выбор в пользу семьи.

По ее словам, она пыталась найти компромисс между воспитанием ребенка и дальнейшими тренировками, но решения не нашла. К тому же ей хочется отдохнуть от сумасшедшего ритма, в котором она живет с шестилетнего возраста.

«Для меня это была огромная гордость и честь. Невероятно приятно было пересекать финишную черту с белорусским флагом и осознавать, что ты побеждаешь не одна, что это вся страна сейчас побеждает… И мне с какой-то точки зрения повезло, что по роду своей деятельности я могла дарить людям такое огромное количество положительных эмоций и мотивировать кого-то на свои достижения», – сказала Домрачева.

А в конце собравшихся ждал сюрприз. Дарья Домрачева вместе со своим супругом – легендарным норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьерндаленом – угостила всех ягодным тортом с надписью: «Спасибо! Ваша Даша!». Текст был написан на фоне белорусского флага.

Напомним, помимо четырех золотых медалей Олимпиады на счету Дарьи Домрачевой еще по две победы на Чемпионате мира и Чемпионате Европы. И она является первой женщиной, удостоенной высшей награды у себя на родине – звания «Герой Беларуси».