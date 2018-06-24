ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Домрачева объяснила, почему ушла из биатлона, и угостила всех тортом

25.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Самая титулованная биатлонистка в истории зимних Олимпиад Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. Белорусская спортсменка сделала выбор в пользу семьи. 

По ее словам, она пыталась найти компромисс между воспитанием ребенка и дальнейшими тренировками, но решения не нашла. К тому же ей хочется отдохнуть от сумасшедшего ритма, в котором она живет с шестилетнего возраста.

«Для меня это была огромная гордость и честь. Невероятно приятно было пересекать финишную черту с белорусским флагом и осознавать, что ты побеждаешь не одна, что это вся страна сейчас побеждает… И мне с какой-то точки зрения повезло, что по роду своей деятельности я могла дарить людям такое огромное количество положительных эмоций и мотивировать кого-то на свои достижения», – сказала Домрачева. 

А в конце собравшихся ждал сюрприз. Дарья Домрачева вместе со своим супругом – легендарным норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьерндаленом – угостила всех ягодным тортом с надписью: «Спасибо! Ваша Даша!». Текст был написан на фоне белорусского флага.

Напомним, помимо четырех золотых медалей Олимпиады на счету Дарьи Домрачевой еще по две победы на Чемпионате мира и Чемпионате Европы. И она является первой женщиной, удостоенной высшей награды у себя на родине – звания «Герой Беларуси». 



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самая титулованная биатлонистка в истории зимних Олимпиад Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новым председателем ПАСЕ назначена Лилиан Мори Паскье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика