Популярные YouTube-каналы станут платными

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Новая услуга Channel Memberships позволит пользователям получать доступ к эксклюзивному контенту, в том числе специальным онлайн-трансляциям, а также новому пакету стикеров Emoji. Для этого потребуется оформить подписку стоимостью $4,99 в месяц.Пока услуга доступна для ограниченного количества пользователей, однако руководство YouTube полагает, что в будущем она будет очень востребована.-