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Почему Лукашенко остерегается дразнить Кремль
Фото: пресс-служба президента РФ
Генассамблея ООН приняла проект резолюции Молдовы по выводу военных Российской Федерации из Приднестровья. Решение поддержали 64 государства, 83 страны воздержались, среди тех 15 делегаций, которые выступили против, и Беларусь. Почему?
Карбалевич: Позиция здесь прагматичная – не дразнить Россию в той ситуации, где это Беларуси ничего не стоит
Политолог Валерий Карбалевич считает, что Беларуси дел до российских войск в Приднестровье немного, а вот отношения с Россией для нее очень важны.
— Это уже давняя традиция, что практически во всех международных организациях – в ООН, ОБСЕ и прочих — Беларусь всегда поддерживает позицию России. И было бы удивительно, если бы Беларусь сейчас проголосовала по-другому, — отмечает аналитик. — И если выбирать между Молдовой и Россией, то понятно, то выбор в пользу России, поскольку зависимость от России, условно говоря, значительно больше, чем зависимость от Молдовы, и отношения с Россией для Беларуси значительно важнее, чем отношения с Молдовой.
Валерий Карбалевич
В то же время официальный Минск делает вид, что пытается быть самостоятельным во внешней и внутренней политике. Можно ли было воздержаться при этом голосовании?
— Официальный Минск считает, что голосование в ООН – это символическая поддержка, — подчеркивает политолог. — Практические же отношения с Молдовой у нас очень неплохие, особенно при нынешнем президенте Игоре Додоне. Это и взаимные визиты, и трактора в качестве подарков. Тем более что это голосование ни на что не влияет, оно носит лишь рекомендательный характер. Позиция здесь прагматичная – не дразнить Россию, не раздражать ее в той ситуации, где это Беларуси ничего не стоит.
Быковский: Даже если бы «за» проголосовали все, Россия могла бы это проигнорировать
Политический обозреватель Павлюк Быковский отмечает, что Беларусь является союзником России и довольно часто солидарно голосует в ООН.
— В то же время с Приднестровьем Беларусь практически не торгует, очень маленький товарооборот. Кроме того, мы не признаем Приднестровье как независимое государство, а с Молдовой у нас хорошие отношения, хотя товарооборот тоже очень маленький, — констатирует эксперт.
Павлюк Быковский
По его мнению, может быть разное объяснение роли российских военных в Приднестровье.
— Во времена Советского Союза это были миротворческие силы, но в Молдове сейчас так не считают, — подчеркивает Павлюк Быковский. — Кто и как может заменить эти силы в Приднестровье, сказать трудно. Это замороженный конфликт, и фактически способы его разрешения – это замена одних миротворцев на других или проведение изменений в Приднестровье, но сейчас никакая из политических сил на это не способна.
Решение Генассамблеи ООН не является обязывающим. Даже если бы за резолюцию проголосовали все, Россия могла бы его проигнорировать, тем более что она однозначно проголосовала бы против, резюмирует эксперт.
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Какое дело Беларуси до российских военных в Приднестровье?
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