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7 фактов о главвраче Минской областной больницы, которого по слухам задержали
Фото: mlyn.by
На прошлой неделе за превышение служебных полномочий был задержан главный врач Минской областной клинической больницы, сообщил источник TUT.BY: «Вывели в наручниках».
В КГБ и Следственном комитете информацию не комментируют.
На официальном сайте больницы до сих пор указано, что главным врачом является Андрей Королько.
В 33 года возглавил Минскую областную больницу
Андрей Королько – уроженец Стародорожского района. Окончив в с столице Белорусский государственный медицинский университет, вернулся на малую родину, где работал травмотологом-ортопедом в Стародорожской больнице.
Затем был назначен главврачом Копыльской больницы, и, наконец, в 2013 году – главврачом Минской областной, где в его подчинении оказалось более полторы тысячи сотрудников.
Курировал ремонт в больнице
Только получив назначение главврачом в Минской областной больнице, Андрей Королько поставил задачу серьезно укрепить материально-техническую базу и сделать ремонт в корпусах. С тех пор учреждение находилось в состоянии непрекращающейся реконструкции.
Недавно был избран депутатом областного совета
Андрей Королько, как и многие руководители медучреждений, не избежал участи включения в политику. Два года назад он был делегатом пятого Всебелорусского народного собрания. А в феврале этого года был избран депутатом Минского областного совета депутатов.
Фото: pristalica.by
Задекларировал небольшое имущество
Идя в депутаты, Андрей Королько указал, что живет в Минске и из собственности у него есть квартира.
Вместе с тем сумма его дохода за 2016 год составила 26 392 рубля. Что позволяет предположить, что зарплата главврача составляла около тысячи долларов в месяц.
Развивал платные услуги
В 2016 году в Минской областной больнице прошли лечение около тысячи иностранных пациентов. Год назад сообщалось, что в среднем иностранцы оставляют в стенах учреждения 2 500 долларов.
На Всебелорусском народном собрании Андрей Королько отмечал, что необходимо развивать экспорт услуг.
Любит путешествовать
В одном из интеревью Андрей Королько сказал, что обожает путешествовать с женой и детьми. Из каждой поездки он привозить флаг страны, которую посетил. По состоянию на прошлым год в колекции собралось около двадцати знамен.
Готовил выпуск книги о родной деревне
В августе тиражом в 100 экземпляров должна увидеть свет книга на белорусском языке о деревне Буденичи Стародорожского района. Создать ее предложил Андрей Королько. Автором выступил учитель истории Виталий Юревич.
«Надеюсь, что благодаря этой книге у потомков будет возможность прикоснуться к истории. Это очень важно», – сказал Андрей Королько в своей последнем на данный момент интеревью, которое вышло в газете «7 дней» за неделю до возможного задержания главврача Минской областной больницы.
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За что на Андрея Королько могли надеть наручники?
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