|
Обнаружен опасный вирус на Android
Картинка из открытых источников
Вредоносная программа HeroRat попадает в устройство после скачивания поддельных приложений с неофициальных магазинов. Злоумышленники заманивают потенциальных жертв накруткой подписчиков в соцсетях или подарками в виде криптовалюты. После запуска зараженного алгоритма программы выдают сообщение об ошибке и инсценирует самоудаление, однако вирус продолжает распространяться по устройству.
HeroRat крадет информацию пользователя, меняет настройки, перехватывает мобильный трафик.
Специалисты рекомендуют владельцам гаджетов не скачивать приложения из неизвестных и сомнительных источников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты компании ESET обнаружили новый троян, распространяемый под видом полезных приложений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)