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ОПЕК поворачивает вентиль

25.06.2018 18:58 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
На нефтяной рынок выльют миллион баррелей в сутки.

Саммит крупнейших стран-экспортеров нефти, состоявшийся в минувшие выходные в Вене, закончился расколом внутри ОПЕК.

Страны картеля, примкнувшая к ним Россия, а также еще 10 добывающих государств приняли решение приступить к увеличению добычи нефти, ссылаясь на перегрев рынка и риски дефицита сырья.

Однако впервые за 1,5 года, что действует пакт ОПЕК+, убравший с рынка миллиард баррелей и взвинтивший цены практически втрое, страны-участницы не смогли согласовать новые квоты.

Номинальный рост добычи составит 1 млн баррелей в сутки, объявил на пресс-конеференции министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих. В результате перевыполнение нефтяной сделки, когда спад производства составил 2,8 млн баррелей вместо запланированных 1,8 млн, прекратится, цитирует Reuters итоговое коммюнике ОПЕК+.

Без ответа, впрочем, остался ключевой вопрос: какая именно из стран будет наращивать добычу и на сколько.

Изначально обсуждался сценарий, при котором увеличение квот было бы пропорционально первоначальным сокращениям, на которые каждая страна согласилась в 2016 году. В результате, по оценке Energy Aspects, реальные поставки были бы меньше примерно на треть (около 600 тысяч баррелей в сутки вместо 1 млн), поскольку у многих стран нет свободных мощностей, чтобы нарастить добычу.

Такой механизм обсуждался в первый день саммита. Но, как сообщает Bloomberg, из итоговой декларации, принятой в субботу, соответствующий пункт был изъят.

В результате на рынок будет вылит весь "номинальный" объем - 1 млн баррелей в сутки, заявил аль-Фалих.

"Некоторые страны... не будут способны добывать, а другие будут. Это говорит о том, что будет непрямое перераспределение", - уточнил он.

Саудовская Аравия увеличит добычу "на сотни тысяч баррелей в день", предупредил министр, не назвав конкретный объем. Россия сможет поставлять дополнительно 200 тысяч баррелей в сутки, сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Судя по всему, решения о том, как именно распределить квоты, попросту нет, говорит сырьевой стратег ING Уоррен Паттерсон. При этом министры противоречат друг другу: аль-Фалих заявил, что нарастить добычу смогут Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Кувейт, Алжир и Россия.

Новак же сказал, что это будут не 6, а 8-10 государств, не назвав конкретные страны.

"Очевидный риск заключается в том, что без согласованных квот, те, кто способен наращивать производство, будут делать это без консультаций с другими, а в результате добыча вырастет больше, чем на 1 млн баррелей в сутки", - предупреждает Паттерсон: как следствие, возникает риск дальнейших трений в ОПЕК.

По данным Bloomberg, пересмотреть нефтяную сделку саудитов заставила позиция США: в конце мая администрация Трампа потребовала добавить на рынок 1 млн баррелей в сутки, а спустя месяц конгресс дал ход законопроекту, который позволяет обвинить ОПЕК в манипулировании ценами на нефть и дает полномочия генпрокурору США через суд взыскать с картеля компенсацию за картельный сговор.

Камнем преткновения на венских переговорах стала позиция Ирана: он требовал, чтобы в итоговом заявлении ОПЕК осудила санкции США, но добиться своего не смог.

В интервью Argus Media министр нефти исламской республики Бижан Занган заявил, что у Саудовской Аравии нет права добывать больше нефти за счет квоты Венесуэлы, где производство за последние 1,5 года упало на треть, или 600 тысяч баррелей в день.

Дальнейшая политика ОПЕК превращается в "черный ящик": очевидно, что добыча в Венесуэле продолжит падать, но неясно на сколько; так же непонятно, в каком объеме из-за санкций сократит добычу Иран и на сколько ударит по потреблению сырья торговая война Китая и США, указывает Паттерсон.

Сама ОПЕК оценивает рост спроса на свою нефть в 1,5 млн баррелей в сутки во втором полугодии.

К 13.03 мск понедельника цена Brent падает на 1,32% - до 74,55 доллара за баррель.

 
 
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На нефтяной рынок выльют миллион баррелей в сутки.
 
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