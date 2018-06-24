Поднимать пособия по уходу за детьми в Беларуси пока не будут

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В Беларуси размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет привязаны к среднемесячной заработной плате по стране. На первого ребенка пособие выплачивается в размере 35% от среднемесячной зарплаты. Сейчас это 312,03 рубля. На второго и последующих детей выплачивается пособие побольше: 40%, или 356,60 рубля. На ребенка-инвалида положено пособие в размере 45% от среднемесячной зарплаты (на данный момент это 401,18 рубля). Размеры пособия меняются по мере роста средней заработной платы по стране с 1 февраля и 1 августа.— говорит, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь. —Чиновник подчеркнул, что, — перечисляет замминистра. —Также Валерий Ковальков отметил, что все предоставляемые семьям с детьми льготы и гарантии финансово обеспечиваются государством. Это очень большие затраты в денежном выражении, поэтому помощь оказывается в пределах возможностей, которые есть.Что же касается сроков декретного отпуска, то их изменять пока не собираются, несмотря на то, что во многих странах они значительно короче, чем у нас.говорит замминистра. —