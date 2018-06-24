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Поднимать пособия по уходу за детьми в Беларуси пока не будут

25.06.2018 18:33 — Разное | UDF  
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Фото с сайта intex-press.by
Увеличивать пособие по уходу за детьми до 3 лет в Беларуси пока не собираются. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Валерий Ковальков во время онлайн-конференции «Государственная поддержка семей, воспитывающих детей». Также чиновник сказал, что вопрос о сокращении отпуска по уходу за ребенком в Министерстве труда и социальной защиты не рассматривается.

В Беларуси размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет привязаны к среднемесячной заработной плате по стране. На первого ребенка пособие выплачивается в размере 35% от среднемесячной зарплаты. Сейчас это 312,03 рубля. На второго и последующих детей выплачивается пособие побольше: 40%, или 356,60 рубля. На ребенка-инвалида положено пособие в размере 45% от среднемесячной зарплаты (на данный момент это 401,18 рубля). Размеры пособия меняются по мере роста средней заработной платы по стране с 1 февраля и 1 августа.

— На сегодняшний день размер пособия сопоставим с минимальной заработной платой, — говорит Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь. — При этом выплатой обеспечиваются как застрахованные, так и незастрахованные граждане, а размер пособия не зависит от оформления ребенка в детское дошкольное учреждение.

Чиновник подчеркнул, что «государственная семейная политика направлена прежде всего на создание благоприятных условий для воспитания и развития детей в семьях».

— При этом государственная помощь оказывается по тем основным направлениям, которые непосредственно обеспечивают жизнедеятельность семьи. Это и выплата государственных пособий в период рождения и воспитания детей, и предоставление государственной адресной социальной помощи в случае малообеспеченности либо иной трудной жизненной ситуации, и расширение сети детских и медицинских учреждений, предоставление бесплатного образования, медицинского обслуживания, развитие инфраструктуры быта и семейного отдыха, — перечисляет замминистра. — Комплексная государственная поддержка семей с детьми осуществляется также в виде гарантий и льгот в сфере налогообложения, пенсионного обеспечения, трудовых и жилищно-кредитных отношений и др.

Также Валерий Ковальков отметил, что все предоставляемые семьям с детьми льготы и гарантии финансово обеспечиваются государством. Это очень большие затраты в денежном выражении, поэтому помощь оказывается в пределах возможностей, которые есть.

Что же касается сроков декретного отпуска, то их изменять пока не собираются, несмотря на то, что во многих странах они значительно короче, чем у нас.

— Практика предоставления отпуска по уходу за детьми весьма разнообразна. Не многие страны практикуют продолжительные отпуска по уходу за ребенком. Например, во Франции продолжительный отпуск до 3-летия ребенка предоставляется только при рождении в семье второго и последующих детей (при рождении первого ребенка отпуск предоставляется до исполнения ребенку 1 года). В Болгарии — до достижения ребенком 2 лет, в Германии — 10 месяцев, а в Италии — 6 месяцев, — говорит замминистра. — В Российской Федерации отпуск — до исполнения ребенку возраста 3 лет, но оплачиваемая его часть — до 1,5 лет, в Эстонии также отпуск до 3 лет, но оплачивается только 62 недели, в Испании — отпуск до 3 лет без оплаты.

В нашей стране отпуск по уходу за ребенком могут предоставить одному из родителей либо другому члену семьи, который будет ухаживать за малышом, пока ему не исполнится 3 года. При этом на него будет начисляться пособие. Отпуск по уходу может быть использован полностью или частично. Кроме того, в декретном отпуске может находиться постоянно один родитель или оба по очереди.

 
 
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Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Валерий Ковальков.
 
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