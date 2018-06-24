Уругвай разгромил на футбольном ЧМ Россию

Сборная России по футболу потерпела поражение от национальной команды Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Уругвая.

Таким образом, уругвайская команда набрала девять очков и финишировала на первом месте в группе А, Россия, набрав шесть очков, стала второй.

Обе команды ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. В 1/8 финала сборная России сыграет с победителем группы В, а Уругвай - с командой, которая займет второе место в группе.

В другом матче группы А Саудовская Аравия в понедельник победила сборную Египта со счетом 2:1 и с тремя очками финишировала на третьем месте в группе. Команда Египта очков не набрала.