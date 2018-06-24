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Уругвай разгромил на футбольном ЧМ Россию
Сборная России по футболу потерпела поражение от национальной команды Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Уругвая.
Таким образом, уругвайская команда набрала девять очков и финишировала на первом месте в группе А, Россия, набрав шесть очков, стала второй.
Обе команды ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. В 1/8 финала сборная России сыграет с победителем группы В, а Уругвай - с командой, которая займет второе место в группе.
В другом матче группы А Саудовская Аравия в понедельник победила сборную Египта со счетом 2:1 и с тремя очками финишировала на третьем месте в группе. Команда Египта очков не набрала.
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Сборная России по футболу потерпела поражение от национальной команды Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча, прошедшая в...
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