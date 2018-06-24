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Платные частные пляжи для туристов могут ввести в Александрии

25.06.2018 18:52 — Разное | Интерфакс  
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Платные частные пляжи для иностранных туристов могут ввести в египетской Александрии, сообщает газета Arab News.

"Власти города рассматривают возможность введения частных пляжей, которые смогут посещать только туристы. Это будет способствовать развитию пляжного туризма в городе наряду с историческим и культурным. Туристы будут чувствовать себя защищенными", - пишет издание.

Платные частные пляжи для туристов могут ввести в Александрии
По данным Arab News, недавно власти Александрии подписали договоренности с Грецией, Кипром и Италии о популяризации направления среди жителей этих стран - что должно способствовать увеличению турпотока.

Александрия - город в дельте Нила, главный морской порт и второй по величине город Египта. Простирается на 32 км вдоль побережья Средиземного моря.

 
 
 
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Платные частные пляжи для иностранных туристов могут ввести в египетской Александрии, сообщает газета Arab News. "Власти города рассматривают возможность введения...
 
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