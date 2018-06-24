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США будут вводить ограничения инвестиций для всех "крадущих технологии" стран

25.06.2018 18:39 — Разное | Интерфакс  
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США будут вводить ограничения инвестиций в отношении всех стран, которые пытаются украсть американские технологии, написал в понедельник в Twitter министр финансов США Стивен Мнучин.

От имени президента США Дональда Трампа он назвал фейковыми новостями публикации в Bloomberg и The Wall Street Journal о готовящихся мерах в отношении Китая.

"Заявление будет касаться не Китая как такового, но всех стран, которые пытаются украсть наши технологии", - утверждает министр.

По его словам, источник в Белом доме, обсуждавший новые ограничения со СМИ, "либо не существует, либо не слишком хорошо знаком с предметом".

По данным WSJ, США собираются ограничить для китайских фирм возможности инвестирования в американские технологические компании. Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ "важным отраслевым технологиям", заявили изданию информированные источники.

Другая инициатива администрации США предполагает введение дополнительных ограничений на экспорт, чтобы предотвратить утечку технологий в Китай, написала WSJ.

О новых шагах Вашингтона, необходимость которых мотивируется соображениями национальной безопасности, может быть объявлено до конца недели.

 
Теги: Новости
 
 
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США будут вводить ограничения инвестиций в отношении всех стран, которые пытаются украсть американские технологии, написал в понедельник в Twitter министр финансов...
 
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